МИД Чехии пострадал из-за хакерской атаки

Об этом сообщает издание BBC.

Согласна известной информации, было задержано восемь человек, среди которых есть также граждане России и Въетнама. Прокуратура не уточняет, сколько россиян среди задержанных. Задержанных обвиняют в хакерской атаке на компьютерную систему МИД Чехии и во вмешательстве в систему выдачи вида на постоянное жительство.

В частности, задержанным предъявили обвинения в несанкционированном доступе к компьютерным сетям и участии в организованной преступной группе. Четверым из них также предъявлено обвинение в отмывании денег.

Напомним, как сообща "УРА-Информ", ранее кибератакам подверглись госструктуры Украины.