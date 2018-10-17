04:00 17.10.2018 | Общество | Новости
100205831:test

МИД Чехии пострадал из-за хакерской атаки

В Чехии задержали группу россиян, которых обвиняют в кибернападении на Министерство иностранных дел  страны.

МИД Чехии пострадал из-за хакерской атаки

Об этом сообщает издание BBC.

Согласна известной информации, было задержано восемь человек, среди которых есть также граждане России и Въетнама. Прокуратура не уточняет, сколько россиян среди задержанных. Задержанных обвиняют в хакерской атаке на  компьютерную систему МИД Чехии и во вмешательстве в систему выдачи вида на постоянное жительство.

В частности, задержанным предъявили обвинения в несанкционированном доступе к компьютерным сетям и участии в организованной преступной группе. Четверым из них также предъявлено обвинение в отмывании денег.

Напомним, как сообща "УРА-Информ", ранее кибератакам подверглись госструктуры Украины.

 


Поделиться
Читайте также:
 
В России отрицают ухудшение здоровья Сенцова, - Денисова Бабье лето достигнет своего пика - прогноз погоды на 17 октября В октябре Украина вновь перейдет на зимнее время ЕБРР планирует запустить в Украине программу по биоэнергетике
Фоторепортаж
На фото видно снаряды, которые падали прямо посреди проезжей части
"Не хватает воздуха, трудно дышать": в Сети показали снимки разрушенных сел в Черниговской области
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив