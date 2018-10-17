19:53 17.10.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Из-за взрывов на складах ответственность понесут 65 военных, - Минобороны

Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что в результате нескольких взрывов на складах с боеприпасами будут привлечены к дисциплинарной ответственности 65 человек.

Из-за взрывов на складах ответственность понесут 65 военных, - Минобороны

Соответствующие заявление он сделал по итогам отчета в комитете по вопросам национальной безопасности и обороны Верховной Рады.

Как отметил Полторак, среди привлеченных к ответственности в МОУ - заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины. В частности, он был уволен с должности за служебное несоответствие.

Вместе с тем пять генералов получили взыскания разного типа, начиная от несоответствия занимаемой должности и заканчивая другими. Кроме того, остальные офицеры получили соответствующие взыскания, подчеркнул глава Минобороны.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Керчи выросло число жертв стрельбы и взрыва в политехническом колледже. В данный момент уже насчитывается 17 погибших. 


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