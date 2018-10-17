Из-за взрывов на складах ответственность понесут 65 военных, - Минобороны

Соответствующие заявление он сделал по итогам отчета в комитете по вопросам национальной безопасности и обороны Верховной Рады.

Как отметил Полторак, среди привлеченных к ответственности в МОУ - заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины. В частности, он был уволен с должности за служебное несоответствие.

Вместе с тем пять генералов получили взыскания разного типа, начиная от несоответствия занимаемой должности и заканчивая другими. Кроме того, остальные офицеры получили соответствующие взыскания, подчеркнул глава Минобороны.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Керчи выросло число жертв стрельбы и взрыва в политехническом колледже. В данный момент уже насчитывается 17 погибших.