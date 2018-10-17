Бабье лето достигнет своего пика - прогноз погоды на 17 октября

В некоторых регионах температура воздуха поднимется до неожиданных в это время 24 градусов. Осадков синоптики не обещают. Ветер юго-восточный, 3-8 метров на секунду.

Столбики термометров поднимутся днем до 17-22 градусов.

В Киеве сегодня весь день будет ясным, только утром ненадолго небо покроется облаками. Осадков в столице не предвидится. Температура воздуха ночью составит 7-9 градусов тепла. Днем потеплеет до 20-22 градусов.

На западе Украины сегодня также сухо и тепло. Температура воздуха ночью составит 1-8 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 17-23 градуса.

На севере страны в среду небольшая облачность, без осадков. Ночная температура воздуха не опустится ниже 3-9 теплых градусов. Днем будет жарко до 18-24 градусов.

В центре Украины также сухая и жаркая погода. Ночная температура воздуха не опустится ниже 5-11 теплых градусов. Днем будет жарко до 19-25 градусов.

На востоке Украины сухо и тепло. Ночная температура воздуха не опустится ниже 4-10 теплых градусов. Днем будет жарко до 19-24 градусов.

На юге Украины в среду небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха ночью не опустится ниже 7-13 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 19-25 градусов.

В Крыму в среду небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха ночью не опустится ниже 8-14 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 19-24 градусов.

Народный прогноз: 17 октября отмечается день памяти святого Иерофея, епископа Афинского. В народе говорили: с Ерофея холода сильнее. С этого времени усиливаются холода. Люди заметили: чем раньше выпадет первый снег, тем позже утвердится в своих правах зима, а ранняя зима чаще всего наступает, если долго не было первого снега.