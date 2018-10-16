Жители Торецка остались без воды

Об этом сообщили в коммунальном предприятии Вода Донбасса.

По данным службы, водопровод был поврежден в результате боевых действий. В частности, который находится в "серой" зоне, аварийно-восстановительные бригады получили доступ только в конце 2016 года. В августе 2017 эти работы продолжились, бригады регионального управления по эксплуатации канала и Часовоярского регионального производственного управления устранили 32 повреждения.

"Поврежденный водопровод Горловка - Торецк диаметром 900 мм от Горловской фильтровальной станции №2", - говорится в сообщении.

После запуска водопровода по данным приборов учета воды были зафиксированы утечки. Компанией снова был подан запрос на согласование выполнения ремонтных работ.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", в Киеве некоторые жители вновь останутся без водоснабжения. Как сообщили в Киевводоканале, это связано с проведением ремонтных работ на трубопроводе.