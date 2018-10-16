13:50 16.10.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Жители Торецка остались без воды

В результате нового повреждения водопровода Горловка в населенном пункте Торецке, а также в поселках Железное, Южное, Щербиновка Донецкой области прекращена подача воды.

Жители Торецка остались без воды

Об этом сообщили в коммунальном предприятии Вода Донбасса. 

По данным службы, водопровод был поврежден в результате боевых действий. В частности, который находится в "серой" зоне, аварийно-восстановительные бригады получили доступ только в конце 2016 года. В августе 2017 эти работы продолжились, бригады регионального управления по эксплуатации канала и Часовоярского регионального производственного управления устранили 32 повреждения.

"Поврежденный водопровод Горловка - Торецк диаметром 900 мм от Горловской фильтровальной станции №2", - говорится в сообщении.

После запуска водопровода по данным приборов учета воды были зафиксированы утечки. Компанией снова был подан запрос на согласование выполнения ремонтных работ. 

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", в Киеве некоторые жители вновь останутся без водоснабжения. Как сообщили в Киевводоканале, это связано с проведением ремонтных работ на трубопроводе.


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