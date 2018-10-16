Зафиксированы нарушения во время обработки полей

Об этом сообщил депутат местного сельсовета.

По его словам, хозяйство «Запад-Агро МХП» проводило химическую сушку подсолнечника - кропили поля с вертолета, при этом пренебрегая санитарными нормами. Не было надлежащим образом соблюдены санитарные нормы и своевременно проинформировано население. Опрыскивание осуществлялось очень близко от села и огородов, работы проводились в дневное время, при том что нормами предусмотрено только в утреннее и вечернее, вертолет разворачивался и постоянно пролетал над населенным пунктом и рекой.

Чтобы проводить такие работы, есть специальные нормы, которые предусматривают:

запрет ближе чем 1 км осуществлять сельскохозяйственные и другие работы;

выпасать животных не ближе 2 км;

от пасек расстояние более 5 км.

По словам очевидцев, кропили участок, расположенной рядом с пастбищем, буквально в 10 м. Грубо нарушили все санитарные нормы. После такой обработки люди массово начали жаловаться на самочувствие, у многих развились диарея, рвота и воспаление слизистых оболочек, наблюдалось падение пчелосемей, скот массово болеет.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", пчеловоды протестовали против пестицидов.