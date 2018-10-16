04:13 16.10.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100205732:test

Зафиксированы нарушения во время обработки полей

На Львовщине жители заявляют о нарушениях во время авиационного опрыскивания полей в селе Тынов Дрогобычского района.

Зафиксированы нарушения во время обработки полей

Об этом сообщил депутат местного сельсовета.

По его словам, хозяйство «Запад-Агро МХП» проводило химическую сушку подсолнечника - кропили поля с вертолета, при этом пренебрегая санитарными нормами. Не было надлежащим образом соблюдены санитарные нормы и своевременно проинформировано население. Опрыскивание осуществлялось очень близко от села и огородов, работы проводились в дневное время, при том что нормами предусмотрено только в утреннее и вечернее, вертолет разворачивался и постоянно пролетал над населенным пунктом и рекой.

Чтобы проводить такие работы, есть специальные нормы, которые предусматривают: 

запрет ближе  чем 1 км осуществлять сельскохозяйственные и другие работы;

выпасать животных не ближе 2 км;

от пасек расстояние более 5 км.

По словам очевидцев, кропили участок, расположенной рядом с пастбищем, буквально в 10 м. Грубо нарушили все санитарные нормы. После такой обработки люди массово начали жаловаться на самочувствие, у многих развились диарея, рвота и воспаление слизистых оболочек, наблюдалось падение пчелосемей, скот массово болеет.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", пчеловоды протестовали против пестицидов.


Поделиться
Читайте также:
 
В Польше предложили вакцинировать иммигрантов Стало известно, кто защитит автокефалию УПЦ в Минске Лучше всего на экспорт идут зерно, жиры и масла Переселенцы могут не получить пенсии
Фоторепортаж
На фото видно снаряды, которые падали прямо посреди проезжей части
"Не хватает воздуха, трудно дышать": в Сети показали снимки разрушенных сел в Черниговской области
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив