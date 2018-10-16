13:59 16.10.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Во вторник Украину на заседании в Минске будет представляет Руслан Демченко

На переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе во вторник, 16 октября, в Минске Украину представляет дипломат Руслан Демченко.

Во вторник Украину на заседании в Минске будет представляет Руслан Демченко

Об этом сообщила журналистам первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко. Она также рассказала, что президент Петр Порошенко позже назначит представителя Украины в связи с тем, что этот пост накануне оставит Леонид Кучма.

Геращенко пояснила, что кандидатура нового участника трехсторонней контактной группы пока обсуждается.

Напомним, 23 июня 2014 года Кучма вошел в трехстороннюю контактную группу и представлял Украину на переговорах с "ДНР" и "ЛНР" с участием представителей России и ОБСЕ. 20 сентября Кучма подписал минский меморандум. 2 февраля 2015 года президент Украины Петр Порошенко назначил Кучму официальным представителем Украины в трехстороннем группе по урегулированию конфликта на Донбассе.

Как сообщал УРА-Информ, 2 октября Леонид Кучма завершил работу в ТКГ по Донбассу в Минске. По этому поводу он выразил огромную благодарность коллегам за совместную работу и подвел итоги своей деятельности.


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