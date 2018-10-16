10:34 16.10.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Украине с 16 октября начали штрафовать за превышение скорости

В Украине начиная с сегодняшнего дня вторника, 16 октября 2018 года полиция начинает штрафовать водителей за превышение скорости.

В Украине с 16 октября начали штрафовать за превышение скорости

Об этом на своей страничке в Facebook напомнил первый заместителя начальника департамента патрульной полиции Алексея Билошицкого. Он также подчеркнул, что теперь полиция не стает ограничиваться профилактической беседой и предупреждением о повышенной опасности такого правонарушения. Патрульные полицейские начнут привлекать к ответственности за превышение установленных ограничений скорости движения, - написал он.

В полиции также добавили, что за превышение скорости более чем на 20 километров в час предусмотрен штраф в размере 255 гривен, а за превышение более чем на 50 километров в час - 510 гривен штрафа.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Кабинет министров Украины предлагает внести изменения в Бюджетный кодекс Украины и направить часть административных штрафов за нарушение правил дорожного движения, прежде всего - превышение скорости, на мероприятия по повышению безопасности движения на дорогах.

Ранее патрульная полиция Украины обнародовала список трасс, на которых с 8 октября начался контроль скоростного режима с применением радара TruCam.


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