В Сиэтле умер один из сооснователей Microsoft

Он умер на 66-м году жизни. Как сообщает CNBC, в начале октября он сообщил, что врачи обнаружили у него раковую опухоль.

В компании напомнили, что Пол Аллен в 1975-м году вместе с Биллом Гейтсом основал корпорацию Microsoft.

С глубоким сожалением мы сообщаем о смерти нашего основателя и соучредителя. Он умер в понедельник днем от осложнений неходжкинской лимфомы, - говорится в сообщении компании.

В свою очередь Билл Гейтс комментируя новость о смерти Аллена отметил, что он заслужил гораздо больше времени, но его вклад в мир технологий будет жить в течение будущих поколений.

Напомним, как сообщает УРА-Информ, Forbes оценивал состояние Аллена в 20,3 миллиардов долларов. Это ставило бизнесмена на 44-е месте в списке богатейших людей планеты и на 18-е место в списке богатейших американцев.