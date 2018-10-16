22:59 16.10.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В России отрицают ухудшение здоровья Сенцова, - Денисова

В России власти отрицают, что состояния здоровья осужденного украинского режиссера Олега Сенцова и перевод его в реанимацию ухудшилось.

В России отрицают ухудшение здоровья Сенцова, - Денисова

Татьяна Москалькова также не подтвердила информацию сестры Сенцова Натальи Каплан о том, что Олег находится в реанимации. Об этом во вторник, 16 октября, на своей страничке в Facebook написала уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Она рассказала, что говорила с российским омбудсменом о состоянии здоровья Олега Сенцова. Та заверила, что начальник Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Ямало-Ненецкому автономному округу сказал ей, что Сенцов сейчас находится в той же палате медицинской части колонии, где и голодал. Ухудшение состояния здоровья нет. Питание он получает под контролем работников. Необходимую помощь ему оказывают, - заверила Москалькова.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, двоюродная сестра украинского политзаключенного Олега Сенцова Наталья Каплан заявила, что у ее брата отказывают органы и сейчас он находится в реанимации больницы Лабытнанги. Он вышел из голодовки с тяжелыми последствиями для здоровья. В частности, у него появилась ишемия, аритмия, печень начала разлагаться, - рассказал она.


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