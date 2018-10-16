11:02 16.10.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В районе Одесы зафиксировали сибирскую язву

Село Николаевка-Новороссийская в Одесской области закрыли на карантин из-за вспышки сибирской язвы. Жители сознались, что это уже не первый случай.

В районе Одесы зафиксировали сибирскую язву

Об этом сообщает ТСН.

Больную корову обнаружили в Саратском районе, где ранее уже зафиксировали вспышку инфекции. Местный житель заметил признаки болезни у животного и немедленно обратился к специалистам. Эксперты прибыли на место и подтвердили факт заражения сибирской язвой.

Заражение болезнью жителей села не выявлено. Населенный пункт закрыли на карантин до 28 октября. На данный момент новой информации о заражении не поступало.

К слову, ранее сообщалось, что в селе Меняйловка в Одесской области ранее зафиксировали вспышку сибирской язвы. В скоором времени, пятьбольных крестьян с Меняйловки  выпишут из больницы, а через два дня должны снять карантин в деревне. В районе массово провели повторную вакцинацию всего скота.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", все пострадавшие контактировали с тушей домашнего животного. Потом  на территории населенного пункта проводятся противоэпидемические мероприятия.


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