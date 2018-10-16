В октябре Украина вновь перейдет на зимнее время

В четыре часа ночи стрелки часов будут переведены на час назад. В этом году, как и в прошлом переход на зимнее время состоится в последнее воскресенье октября.

Таким образом, у украинцев появится дополнительный час для сна. Однако, как утверждают эксперты, это не всегда хорошо сказывается на здоровье.

По данным медиков к новому режиму дня трудно привыкнуть, из-за чего возможно ухудшение самочувствия, снижение иммунитета и нарушение сна. Поэтому врачи рекомендуют побольше гулять на свежем воздухе, придерживаться правильного питания и побольше отдыхать.

За неделю до перевода часов врачи советуют ежедневно ложится спать на 15 минут позже, чем обычно. А перед сном рекомендуется устроить себе расслабляющие процедуры – принять теплую ванну, выпить травяного чая и не пользоваться гаджетами за час до сна.

Напомним, 31 августа Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что в ЕС намерены отказаться от перехода на зимнее и летнее время по итогам опроса, в котором подавляющее большинство жителей стран Европейского Союза выступили за отмену перевода стрелок часов.

Как сообщал УРА-Информ, Европейская комиссия 12 сентября представила план отказа Европейского Союза от сезонного перевода часов. Комиссия предлагает странам ЕС навсегда отказаться от изменения времени в 2019 году. Сезонный перевод часов отменен сразу во всех странах Евросоюза. Однако комиссия предоставляет странам-членам свободу решить, по какому времени они хотят жить - по зимнему или по летнему.