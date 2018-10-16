В Китае произошло землетрясение

Магнитуда его толчков зафиксирована на уровне 5,4 балла по шкале Рихтера. Как сообщает Китайский центр сейсмологических сетей, очаг землетрясения залегал на глубине десяти километров.

На данный момент информации о жертвах, пострадавших или разрушениях не поступало.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в понедельник, 15 октября, на границе между Украиной и Россией в Азовском море произошло землетрясение. Его магнитуда составила 4,7 балла по шкале Рихтера. Как сообщает пресс-служба Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, подземные толчки зафиксировали около двух часов дня на глубине десяти километров.