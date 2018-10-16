Украину ожидают климатические изменения

Об этом сообщают в Укргидрометцентре.

Согласно экспертам центра, в ближайшие 10-15 лет температура в Украине повысится еще на один градус. То есть нас ждут мягкие зимы без сильных заморозков, а также длинные и жаркие летние периоды. Впрочем, когда температура поднимется еще на 2 градуса - ледники полностью растают. По пессимистическим прогнозам, это произойдет еще в этом веке. Тогда под водой окажутся Одесса, Херсон, побережье Азовского моря и половина Крыма.

Островные страны будут затоплены полностью, вместе с побережьями океанов. Новые дома будут вынуждены искать сотни миллионов людей. Талая вода с ледников охладит Гольфстрим, и Европу ждет экстремальный холод.

Чтобы не допустить глобальной катастрофы, два года назад 195 стран мира подписали Парижское соглашение, цель которого - сдержать рост температуры. Однако, как будет происходить финансирование проекта, страны-участники пока не определились, в итоге сделка так и не заработала.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", климат в Украине начал меняться уже давно.