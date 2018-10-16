Украинцев предупредили о вспышке аллергии

Наступление осенней прохлады еще не принесет облегчения. Особенно туго придется аллергикам, поскольку врачи предупреждают о всплеске аллергий. В частности, от симптомов поллиноза могут страдать жители Черновцов, Ужгорода, Херсона, Николаева, Кропивницкого, Одессы, Днепра, Запорожья, Донецка, Мариуполя, Кривого Рога, Симферополя.
Об этом свидетельствуют данные Европейской аэроалергенной сети.
Как отмечается, практически на всей территории Украины температура будет выше 20 градусов до четверга-пятницы 18-19 октября, а потому продолжится и незначительное опыление злаков. Основным же провокатором симптомов останутся споры альтернарии - их концентрация все еще поднимается выше клинически значимого порога по всей Украине.
Также в воздухе будет много аллергенных епикокумов, стемфилиумов и аскоспор. Их количество будет расти из-за осенней прохлады и во время осадков, которые во Львове и Тернополе прогнозируют 21-го, в Киеве, Виннице, Житомире и Ровно - 20-го, в Ивано-Франковске - 20 и 21 октября.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Украине во вторник будет по-прежнему господствоваоло "бабье лето".