Украинцев предупредили о вспышке аллергии

Об этом свидетельствуют данные Европейской аэроалергенной сети.

Как отмечается, практически на всей территории Украины температура будет выше 20 градусов до четверга-пятницы 18-19 октября, а потому продолжится и незначительное опыление злаков. Основным же провокатором симптомов останутся споры альтернарии - их концентрация все еще поднимается выше клинически значимого порога по всей Украине.

Также в воздухе будет много аллергенных епикокумов, стемфилиумов и аскоспор. Их количество будет расти из-за осенней прохлады и во время осадков, которые во Львове и Тернополе прогнозируют 21-го, в Киеве, Виннице, Житомире и Ровно - 20-го, в Ивано-Франковске - 20 и 21 октября.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Украине во вторник будет по-прежнему господствоваоло "бабье лето".