19:34 16.10.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Украинцев предупредили о вспышке аллергии

Наступление осенней прохлады еще не принесет облегчения. Особенно туго придется аллергикам, поскольку врачи предупреждают о всплеске аллергий. В частности, от симптомов поллиноза могут страдать жители Черновцов, Ужгорода, Херсона, Николаева, Кропивницкого, Одессы, Днепра, Запорожья, Донецка, Мариуполя, Кривого Рога, Симферополя. 

Украинцев предупредили о вспышке аллергии

Об этом свидетельствуют данные Европейской аэроалергенной сети.

Как отмечается, практически на всей территории Украины температура будет выше 20 градусов до четверга-пятницы 18-19 октября, а потому продолжится и незначительное опыление злаков. Основным же провокатором симптомов останутся споры альтернарии - их концентрация все еще поднимается выше клинически значимого порога по всей Украине.

Также в воздухе будет много аллергенных епикокумов, стемфилиумов и аскоспор. Их количество будет расти из-за осенней прохлады и во время осадков, которые во Львове и Тернополе прогнозируют 21-го, в Киеве, Виннице, Житомире и Ровно - 20-го, в Ивано-Франковске - 20 и 21 октября.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Украине во вторник будет по-прежнему господствоваоло  "бабье лето".


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