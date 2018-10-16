12:34 16.10.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Украинская авиакомпания запустила новые услуги

Авиакомпания Международные авиалинии Украины позволила пассажирам в оплачивать дополнительные услуги прямо на стойке регистрации с помощью банковских карт без обращения в кассу.

Украинская авиакомпания запустила новые услуги

Об этом компания сообщила на своей странице в Facebook.

Теперь любой желающий пассажир сможет оплачивать дополнительные услуги не подходя к кассе, а с помощью банковских карт.

Для платежей будет использоваться существующее оборудование стоек с применением системы Amadeus Payment Platform. Владельцы банковских карт Visa, MasterCard и American Express могут рассчитаться за дополнительные услуги перед вылетом.

Сейчас такое решение доступно на стойках регистрации в аэропортах следующих городов: Алматы, Аликанте, Амман, Амстердам, Стокгольм, Афины, Барселона, Болонья, Брюссель, Будапешт, Каир, Копенгаген, Дели, Дюссельдорф, Ереван, Рим, Франкфурт, Нью-Йорк, Кишинев, Краков, Ларнака, Лондон, Мадрид, Мюнхен, Милан (Мальпенса и Бергамо), Пекин, Прага, Рига, Тбилиси, Тель-Авив, Астана, Берлин, Венеция, Вена, Валенсия, Вильнюс, Варшава, Торонто. В скором времени система должна заработать в Анкаре.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ",  в "МАУ" заявили о готовности с марта 2019 года выполнять свои прямые рейсы в Софию и Бухарест, а с июня - в Измир. 


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