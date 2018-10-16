19:14 16.10.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100205817:labazovych

Суд отложил рассмотрение ходатайства об изменении подсудности адвоката Труханова

Верховный суд отложил рассмотрение ходатайства прокуроров о передаче в другой суд уголовного производства по обвинению Геннадия Труханова и других подозреваемых на 22 октября

Суд отложил рассмотрение ходатайства об изменении подсудности адвоката Труханова

Об этом в зале суда сказал председательствующий судья Владимир Король.

Сообщить своевременно участников не оказалось возможным, поэтому коллегия судей считает необходимым отложить рассмотрение на другую дату.

Прокуроры хотели ходатайствовать о переносе рассмотрения дела в Соломянский суд. Они считают, что рассмотрение в суде Одессы может быть "неэффективным и неоперативным".

Отметим, подсудность этого дела принадлежит Малиновскому суду Одессы. По словам прокурора по делу Валентина Мусияки, обвинительный акт по делу насчитывает 250 страниц.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Соломенский районный суд города Киева в понедельник, 26 февраля, наложил арест на имущество городского головы Одессы Геннадия Труханова.


Поделиться
Читайте также:
 
ЕС усилит поддержку Центральноафриканской Республики, где растет влияние России Олег Сенцов находится в реанимации, - сестра Температура воздуха в Киеве побила столетний рекорд Санкции неожиданно придали импульс российской экономике
Фоторепортаж
На фото видно снаряды, которые падали прямо посреди проезжей части
"Не хватает воздуха, трудно дышать": в Сети показали снимки разрушенных сел в Черниговской области
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив