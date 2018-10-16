Суд отложил рассмотрение ходатайства об изменении подсудности адвоката Труханова

Об этом в зале суда сказал председательствующий судья Владимир Король.

Сообщить своевременно участников не оказалось возможным, поэтому коллегия судей считает необходимым отложить рассмотрение на другую дату.

Прокуроры хотели ходатайствовать о переносе рассмотрения дела в Соломянский суд. Они считают, что рассмотрение в суде Одессы может быть "неэффективным и неоперативным".

Отметим, подсудность этого дела принадлежит Малиновскому суду Одессы. По словам прокурора по делу Валентина Мусияки, обвинительный акт по делу насчитывает 250 страниц.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Соломенский районный суд города Киева в понедельник, 26 февраля, наложил арест на имущество городского головы Одессы Геннадия Труханова.