Суд отложил рассмотрение ходатайства об изменении подсудности адвоката Труханова

Верховный суд отложил рассмотрение ходатайства прокуроров о передаче в другой суд уголовного производства по обвинению Геннадия Труханова и других подозреваемых на 22 октября
Об этом в зале суда сказал председательствующий судья Владимир Король.
Сообщить своевременно участников не оказалось возможным, поэтому коллегия судей считает необходимым отложить рассмотрение на другую дату.
Прокуроры хотели ходатайствовать о переносе рассмотрения дела в Соломянский суд. Они считают, что рассмотрение в суде Одессы может быть "неэффективным и неоперативным".
Отметим, подсудность этого дела принадлежит Малиновскому суду Одессы. По словам прокурора по делу Валентина Мусияки, обвинительный акт по делу насчитывает 250 страниц.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Соломенский районный суд города Киева в понедельник, 26 февраля, наложил арест на имущество городского головы Одессы Геннадия Труханова.