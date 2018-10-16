08:19 16.10.2018 | Общество | Новости
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США начала полеты истребителей F-35

Министерство обороны США испытало более 80% истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35. Как сообщает издание The Hill, американское правительство наследовало практику в полетах у Израиля.

США начала полеты истребителей F-35

Согласно заявлению ведомства, США и их международные сотрудники возобновили использование истребителей F-35, успешно прошедших проверку.

Отметим, что на прошлой неделе американские партнеры включая Великобританию и Израиль, приостановили полеты истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 после того, как в сентябре истребитель этого семейства потерпел крушение в американском штате Южная Каролина. Однако, правительство страны приняло решение возобновить такие полеты, несмотря на риск.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ"войска украинской армии готовятся к отражению возможного наступления Российской Федерации с морского направления на Азове.


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