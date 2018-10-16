США начала полеты истребителей F-35

Согласно заявлению ведомства, США и их международные сотрудники возобновили использование истребителей F-35, успешно прошедших проверку.

Отметим, что на прошлой неделе американские партнеры включая Великобританию и Израиль, приостановили полеты истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 после того, как в сентябре истребитель этого семейства потерпел крушение в американском штате Южная Каролина. Однако, правительство страны приняло решение возобновить такие полеты, несмотря на риск.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", войска украинской армии готовятся к отражению возможного наступления Российской Федерации с морского направления на Азове.