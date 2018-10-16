Прогресса в Минске в вопросе освобождения заложников нет, - Ирина Геращенко

Основная тема во вторник, 16 октября, гуманитарной группы, где сегодня работали представители Службы безопасности и МинВОТ, освобождение заложников. Но тут нет никакого прогресса, постольку Москва не признает своих россиян в украинских тюрьмах.

Об этом после заседания на своей страничке в Facebook сообщила первый вице-спикер Верховной рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко.

По ее словам, украинская сторона в очередной раз подняла вопрос подростков, незаконно задержанных боевиками в оккупированном Донецке в январе 2016 года.

Представители боевиков обещали ОБСЕ отпустить детей еще в 2016 года, вместе с тем сейчас дали им тюремные сроки за шпионство, - рассказала народный депутат.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе во вторник, 16 октября, в Минске Украину представляет дипломат Руслан Демченко.