21:59 16.10.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100205826:Polishuk

Прогресса в Минске в вопросе освобождения заложников нет, - Ирина Геращенко

В вопросе освобождения заложников на переговорах в Минске нет никакого прогресса.

Прогресса в Минске в вопросе освобождения заложников нет, - Ирина Геращенко

Основная тема во вторник, 16 октября, гуманитарной группы, где сегодня работали представители Службы безопасности и МинВОТ, освобождение заложников. Но тут нет никакого прогресса, постольку Москва не признает своих россиян в украинских тюрьмах.

Об этом после заседания на своей страничке в Facebook сообщила первый вице-спикер Верховной рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко.

По ее словам, украинская сторона в очередной раз подняла вопрос подростков, незаконно задержанных боевиками в оккупированном Донецке в январе 2016 года.

Представители боевиков обещали ОБСЕ отпустить детей еще в 2016 года, вместе с тем сейчас дали им тюремные сроки за шпионство, - рассказала народный депутат.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе во вторник, 16 октября, в Минске Украину представляет дипломат Руслан Демченко.


Поделиться
Читайте также:
 
Рада приняла за основу стратегию экологической политики до 2030 года Премьер-министр Армении Пашинян подал в отставку Торговый дефицит Украины вырос Депутаты отказались снять неприкосновенность с Колесникова
Фоторепортаж
На фото видно снаряды, которые падали прямо посреди проезжей части
"Не хватает воздуха, трудно дышать": в Сети показали снимки разрушенных сел в Черниговской области
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив