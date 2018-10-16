На суде Зайцевой снова вызвали "скорую помощь"

Об этом пишет Kharkiv Today.

Как отмечается, Киевский районный суд Харькова принял решение объявить перерыв в заседании и в очередной раз вызвать "скорую помощь" главной подозреваемой.

"Зайцева конвоем в суд доставлена, но, как сообщил конвой, она не может выйти в зал из-за плохого самочувствия", - заявил судья Виктор Попрас.

В свою очередь адвокат Юлия Козырь попросила перенести заседание суда, заявив, что утром в СИЗО у подозреваемой было два приступа.

Кстати, в суд также пришли родители Оксаны и Дианы Берченко. Они обвинили Зайцеву в попытках затянуть процесс.

"Это просто клоунада. На прошлом заседании адвокат Зайцевой зачитала список ее заболеваний. А как при таком количестве справок ее могли допустить до получения водительских прав?" - сказал Игорь Берченко.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Елена Зайцева, которую обвиняют в наезде на группу людей на пешеходном переходе в Харькове, во время аварии была в состоянии наркотического опьянения. Это подтвердил Центр психического здоровья и мониторинга наркотиков и алкоголя Министерства здравоохранения Украины.