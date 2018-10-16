Королевское кресло для ценителей

Специалисты предприятия разрабатывают уникальные модели с ортопедическими свойствами. Такая мебель не только обладает полезными качествами, но и смотрится презентабельно. Среди широкого ассортимента получится подобрать оптимальную модель, ориентируясь на свои вкусовые предпочтения и финансовые возможности.

Любители сильных и статусных вещей по достоинству оценили кресло с ортопедической спинкой MONARCH. Эта модель воплощает в себе высокую комфортность, профилактическую релаксацию и превосходные ортопедические возможности.

Эргономика прежде всего

Конструкция ортопедической мебели создана так, чтобы повторять естественные анатомические контуры тела пользователя. Все части кресла выполняют свою функцию:

- эргономичный подголовник способствует устранению напряжения с шеи;

- спинка поддерживает и разгружает поясницу, обеспечивает релаксацию мышц спины;

- сиденье снижает статическую нагрузку на артерии на бёдрах и под коленами;

- подлокотники устраняют мышечное напряжение с запястий и предплечий.

Спинка, подголовник и сиденье модели MONARCH настраиваются в нескольких позициях. Это позволяет пользователю принять наиболее комфортное положение в соответствии со своими индивидуальными пропорциями.

Стильный дизайн – половина успеха

Многие при покупке мебели руководствуются её внешним видом. А когда речь идёт о кресле в тот же кабинет руководителя, стильный и респектабельный дизайн - обязательная составляющая. При производстве кресел Kulik System MONARCH используются только передовые материалы. В продаже мебель представлена с разными вариантами обивки:

- азур – уникальная ткань с огромной цветовой гаммой. Создана из хлопковой основы, за счёт чего является натуральной, приятной на ощупь и комфортной;

- антара – отлично имитирует замшу. Материал характеризуется высоким порогом истирания и максимальной простотой ухода. С поверхности антары легко устраняются различные загрязнения;

- натуральная кожа – лучшее решение для любителей роскоши и презентабельности. Такая обивка не собирает пыль, почти не впитывает жидкости, подходит аллергикам и служит очень долго;

- экокожа – заменитель натуральной кожи, который характеризуется высокой прочностью, хорошей воздухопроницаемостью и гигроскопичностью;

- перфорированная кожа – отличается присутствием отверстий на поверхности. Благодаря им обивка «дышит» и обладает терморегуляционными свойствами.

Разнообразие цветов зависит от конкретного типа материала. В целом цветовая гамма достаточно широкая, чтобы каждый мог приобрести кресло MONARCH на свой вкус.