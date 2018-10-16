15:38 16.10.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Эксклюзив: Наращивая ежегодно ВВП на 5% Украина догонит существующие показатели дохода населения Белоруссии за 17 лет, — В. Скаршевский

Рост ВВП Украины недостаточен, чтобы сравняться с ближайшими странами-соседками. Так экономист Виктор Скаршевский прокомментировал последние заявления первого вице-премьера Степана Кубива про оживление экономики страны. 

Эксклюзив: Наращивая ежегодно ВВП на 5% Украина догонит существующие показатели дохода населения Белоруссии за 17 лет, — В. Скаршевский

По его словам, говоря о росте 2,5%-3,5% правительство фактически называет цифры граничащие со статистической погрешностью, а не показателями работающей экономикой. В тоже время, если бы страна наращивала желаемые 5%-7% ВВП ежегодно, Белоруссию по покупательным возможностям населения мы догнали бы через 17 лет, а Россию — через 25 лет. В эфире ТК "Первый Деловой" эксперт заявил, что желаемый подьём экономики может наступить после 10%-15% ежегодной прибавки ВВП. 

"В Украине уже был поставлен рекорд. В 2004 году страна аккумулировала 12,3% ВВП. Как и тогда, сейчас этот показатель тоже зависит от внешней конъюнктуры рынка, а не от проводимых реформ. К примеру антидемпинговые пошлины на сталь, учрежденные США, не дают шанс Украине на полную мощь зарабатывать на главных экспортируемых товарах — металле и руде. Поэтому окончательно восстановиться от предыдущего экономического проседания 2014 года нам долгое время не удастся", — говорит В. Скаршевский. Полную версию комментария смотрите на сайте "Первый Деловой", в программе Бизнес.


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