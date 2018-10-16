Эксклюзив: "Чтобы предприятия приобщались к эко-трансформации, нужно предоставлять льготы", — эколог Инна Холина

Экологическая репутация бизнеса — вопрос, которому отечественные предприятия должны уделять немало внимания. ЭКОтрансформация 2018 – этот проект впервые в Украине проводит команда "Экология предприятия". Он состоит в том, чтобы лучшие достижения украинского бизнеса направить на решение острых экологических проблем.
Начальник управления охраны окружающей среды комбината "Запорожсталь" Инна Холина убеждена, что для того, чтобы отечественные предприятия охотнее модернизировали свои производства и отвечали экологическим нормам, необходима поддержка со стороны государства. Об этом она заявила в эфире телеканала "Первый деловой".
"Чтобы предприятия привлекались к эко трансформации, надо предоставлять льготные зеленые кредиты так, как это делается в ЕС. Можно возвращать экологический налог на выполнение природоохранных мероприятий. Это поможет предприятия в сложных экономических условиях выполнять свои обязательства", — И.Холина