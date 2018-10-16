Беларусь вслед за Россией объявила о разрыве отношений с Константинополем

Как заявил в понедельник вечером, 15 октября, после заседания Священного синода в Минске, председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион, Белорусская православная церковь как часть РПЦ присоединяется к этому решению.

Все принятые Россией решения "распространяются на всю каноническую территорию Русской православной церкви, включая и Белоруссию", - заявил он.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Синод РПЦ признал невозможным ее дальнейшее пребывание в евхаристическом общении с Константинопольским патриархатом. В Московском патриархате рассчитывают, что Константинополь изменит свое решение по Украине.