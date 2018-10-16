10:09 16.10.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Анастасия Приходько уходит со сцены

Украинская певица Анастасия Приходько заявила, что уходит со сцены. По ее словам, она устала слушать о том, что она "не формат".

 

Анастасия Приходько уходит со сцены

Об этом певица сообщила на своей странице в Facebook.

Как отметила певица в своем заявлении, настоящему музыканту трудно, когда он почти не имеет поддержки и его заставляют стать похожим на всех. Она же не собирается и не будет никогда подстраиваться чтобы быть модной. 

Но не стоит отчаиваться. Анастасия пообещала выпустить альбом "Крыла", как и планировала, в конце 2019 года. А вот уже в конце октября певица пригласила всех желающих оказать поддержку, подойти в Печерский суд.

К слову, в средине февраля между исполнительницей и командой действующего президента Петра Порошенка произошел скандал. Команда незаконно сняла Анастасия в предвыборном ролике. Позже артистка заявила, что не оставит это просто так и подаст заявление в суд. Поэтому в конце октября певица будет отстаивать свои права.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", другая украинская певица Джамала выпустила новый альбом.


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