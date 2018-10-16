Автокефалия для Украины находится на последнем этапе реализации

Соответствующее заявление сделали экзархи Вселенского патриарха Варфоломея на встрече с президентом Петром Порошенко, сегодня 16 октября.

Отмечается, что предоставление томоса находится на последнем этапе, который приведет нас к объединительному собору и ко вручению новому предстоятелю окончательного документа. Если документ будет принят, то независимость автокефалии Украинской православной церкви для украинцев будет возможностью.

Как известно, все Экзархи надеятся на сотрудничество с лидерами и УПЦ КП, и Украинской автокефальной православной церкви, включительно с иерархами, духовенством и мирянами.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", десять иерархов МП обратились к Вселенскому патриарху с просьбой предоставить томос об автокефалии Украинской церкви. Пока неизвестно будут ли они присутствовать на объединительном Соборе иерархии.