Журналиста Евгения Плинского обвиняют в вымогательстве

– Весной 2018 года Плинский безосновательно обвинил нашу компанию в продаже контрабандной техники и обмане покупателя. Перед тем, как снять сюжет и разместить видео на канале в YouТube, Евгений Плинский предпринял несколько попыток связаться с нами и предложить платные услуги по дискредитации конкурентов – импортеров бытовой техники и электроники. Наша компания соблюдает требования законодательства и поддерживает любые инициативы по борьбе с контрабандой. Мы отказались от продажи продукции бренда Apple, так как она поступает в Украину "серым" путем. Нам не всегда нравятся технологии и методы работы наших конкурентов, но мы никогда не опускались до того, чтобы "заказывать" других участников рынка. Мы не финансируем информационные кампании, направленные на дискредитацию конкурентов, – поделился один из сотрудников.

В "материальной поддержке" журналисту Плинскому было отказано. Через две недели последовала реакция – на YouТube канале Плинского появилось видео с рассказом о том, как через интернет-магазин без документов продают контрафактный товар.

В компании сообщили, что не стали подавать в суд, так как посчитали случившееся недоразумением. Но журналист продолжил размещать в социальных сетях информацию клеветнического характера.

– Клевета Плинского стала системной. В Фейсбуке он размещает тексты о "мутных схемах" нашей сети, передергивая факты и манипулируя данными, – комментирует представитель компании.

В начале октября 2018 года стало известно о том,что Плинский готовит новую серию клеветнических сюжетов. В компании расценивают подготовку заведомо негативных материалов как одну из форм шантажа и намерены обращаться в суд с иском о защите чести и деловой репутации.

Наш собеседник просил не указывать название компании, но догадаться о каком интернет-магазине идет речь несложно (Евгений Плинский снимал сюжет, как интернет-магазин "Розетка" продает "серую" технику, пользуясь услугами почтового оператора Meest Express).

Юристы компании собрали информацию и готовы доказать, что с "предложениями коммерческого характера" Плинский регулярно обращается и к другим бизнес-структурам.

Предложение о сотрудничестве и спонсорстве в разное время получали от журналиста производители табачной продукции, импортеры автомобилей, электроники. Одна из излюбленных тем Плинского – контрабанда сигарет из Украины в Европу. Он даже не скрывает, что работает на Андрея Скипальского из общественной организации "Життя", сидящего на западных грантах. Скипальский обеспечивает Плинскому гонорары, организует зарубежные поездки и т. д. Одновременно журналист успевает "обилечивать" крупных производителей табачной продукции. Табачники пользуются услугами "борца с контрабандой", чтобы время от времени давить на чрезмерно активных конкурентов, успевающих работать как "вбелую", так и "всерую". С одним из известных табачных производителей у Плинского даже заключен долгосрочный контракт.

Опыт в освещении контрабандной тематики Плинский приобрел, работая на председателя Волынского облсовета Игоря Палицу. В 2016 году Палица пытался протащить в руководство Волынской таможни своих людей. Когда установить контроль над таможней не удалось, решили привлечь Плинского, поставившего на конвейер сюжеты о контрабандных схемах на Волыни. Сегодня некоторые импортеры через него сливают в СМИ информацию, направленную на подрыв деятельности конкурентов. Сюжеты журналиста – это банальное сведение счетов, не имеющее отношения к объективной журналистике.

Чтобы доказать, что Плинский занимается вымогательством и берет деньги за свои сюжеты, компания собирается обнародовать факты сотрудничества журналиста с коммерческими структурами.

Источник: Наш Киев