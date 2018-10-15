В воскресенье на Донбассе трое украинских военных получили ранения

За минувшие сутки, воскресенье, 14 октября, боевики 23 раза открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины.
При этом противник четыре раза стрелял из вооружения, запрещенного минскими договоренностями. Во время боевых действий трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.
Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба операции Объединенных сил, боевики в основном стреляли по нашим позициям в районе населенных пунктов Крымское, Золотое, Екатериновка, Луганское, Новолуганское, Авдеевка, Пески, Марьинка, Новотроицкое, Богдановка, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединский и Широкино.
Враг также вел прицельный огонь вблизи Луганского, Новолуганское, Гнутово и Водяного из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
По данным украинской разведки за прошедшие сутки двое боевиков уничтожены и четверо ранены.
С начала текущих суток противник трижды обстрелял позиции Объединенных сил в районе населенных пунктов Авдеевка, Лебединский и Широкино из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Тяжелое вооружение не применялось. Один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - добавили в пресс-центре штаба.
Напомним, накануне Дня защитника Украины в Донецкой области, в районе проведения Операции объединенных сил погиб военнослужащий из Полтавской области Андрей Корна.