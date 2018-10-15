23:47 15.10.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В понедельник на дорогах Украины погибли 18 человек - полиция

За последние сутки понедельник, 15 октября, на дорогах Украины произошло 105 аварий.

В понедельник на дорогах Украины погибли 18 человек - полиция

В результате дорожно-транспортных происшествий 18 человек погибли и 114 травмировались. Такие данные опубликовала пресс-служба Национальной полиции.

В частности, накануне сообщалось, что в Киеве Mercedes на высокой скорости врезался в отбойник, в результате чего погибли двое мужчин.

Перед этим в Киеве автомобиль врезался в столб, погибли две девушки, одна из которых была за рулем.

Днем ранее в Киеве на Окружной легковушка сбила насмерть двух мужчин. Они решили перебежать четырехполосную магистраль в непредусмотренном для этого месте.

При этом полицейские призвали участников дорожного движения к ответственности и осторожности за рулем.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сотрудники правоохранительных органов задержал виновника дорожно-транспортного происшествия, которое случилось вчера в Киеве на проспекте Ватутина. В аварии погибло два человека, еще пять госпитализированы.


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