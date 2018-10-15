В Польше предложили вакцинировать иммигрантов

Об этом сообщают в Министерстве здравохранения Польши.

Такая вакцинация была бы обязательной для иностранцев, в том числе и беженцев, даже если они находятся в Польше меньше, чем три месяца. Сегодня закон не требует, например, от иностранных студентов справок о прививке от кори и туберкулеза. Отсутствие соответствующих прививок становится большой проблемой среди тех, кто приехал из-за восточной границы.

Главный санитарный инспектор Ярослав Пинкас обращает внимание на то, что в Украине вакцины от туберкулеза получила только половина населения, тогда как в Польше находится 37 500 украинских студентов и в разы больше работников. Итак прививки, по его мнению, является чем-то необходимым.

Напомним, как сообща "УРА-Информ", за неделю корью заболели более 540 человек.