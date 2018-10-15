06:00 15.10.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В полиции отчитались о празднованиях Дня защитника Украины

По всей Украине массовые гуляния Дня защитника страны прошли без грубых нарушений порядка, в них приняли участие более четверти миллиона граждан.

В полиции отчитались о празднованиях Дня защитника Украины

Об этом сообщил заместитель главы Нацполиции, подводя итоги работы полицейских в течение дня.

По словам Фацевича, в целом по стране более 500 массовых мероприятий, запланированных в течение дня, прошли без грубых нарушений общественного порядка.

В торжествах приняли участие более 250 тысяч человек. Безопасность участников массовых мероприятий обеспечивали около 9,8 тысяч правоохранителей.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", возле майдана Независимости активисты сцепились с сотрудниками правоохранительных органов из-за попытки установить палатку для празднования Дня защитника Украины. Как отмечается, организатором акции выступил отстраненный мэр Конотопа Артем Семинихин (в конце лета городской совет вынес ему вотум недоверия).


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