В мире отмечают Международный день сельских женщин

Кроме того, сегодня также отмечается Международный день "Белой трости" - символа незрячего человека.

Отметим, что отмечать этот праздник начали с 15 октября 2008 года. В резолюции Генеральной Ассамблеи от 18 декабря 2007 года, которая официально провозгласила этот день, признается "чрезвычайно важна роль сельских женщин, в том числе женщин, представительниц коренных народов, и их вклада в развитие сельского хозяйства и сельских районов, повышение продовольственной безопасности и искоренению нищеты в сельских районах".

Более четверть всего населения планеты составляют сельские женщины. Основным источником их существования являются природные ресурсы и сельское хозяйство. В развивающихся странах, сельские женщины составляют примерно 43% сельскохозяйственной рабочей силы, и на них возложена основная ответственность за обеспечение продовольственной безопасности, так как они производят и перерабатывают большую часть продовольствия.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", компания "Укрзализныця" в преддверье праздника ко Дню защитника Украины назначила 14 дополнительных поездов. Таким образом, у пассажиров есть возможность приобрести билеты на четырнадцать дополнительных поездов ко Дню защитника Украины 14 октября.