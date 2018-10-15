В Азовском море произошло землетрясение

Его магнитуда составила 4,7 балла по шкале Рихтера. Как сообщает пресс-служба Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, подземные толчки зафиксировали около двух часов дня на глубине десяти километров.

Эпицентр землетрясения находился в 58 километрах от Бердянска Запорожской области.

Вместе с тем управление Министерства чрезвычайных ситуаций России по Краснодарскому краю со ссылкой на геофизическую службу Российской академии наук сообщает, что магнитуда составила 4,3 балла.

По их данным жителями толчки не ощущались, жертв и разрушений нет. Эвакуация населения не проводилась. Объекты жизнеобеспечения и экономики работают в штатном режиме.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 23 сентября неподалеку от острова Гуам в Тихом океане произошло землетрясение. Его магнитуда составила 6,4 баллов по шкале Рихтера. Как сообщает Геологическая служба Соединенных Штатов Америки, подземные толчки начались около шести часов утра по местному времени.