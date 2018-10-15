Стало известно, кто защитит автокефалию УПЦ в Минске

Об этом сообщил представитель Белорусской православной церкви Московского патриархата Сергей Лепин.

Украину на соборе Русской православной церкви в Минске представит глава УПЦ МП митрополит Онуфрий, а также митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука.Священный синод - один из высших органов церковного управления. Он состоит из председателя, патриарха Московского, девяти постоянных и пяти временных членов - епархиальных архиереев.

Ранее сообщалось, что московские попы уже успели резко отреагировать на важнейшие решения Вселенского патриархата, касающиеся предоставления автокефалии. Сейчас уже известно, что заседание синода московских попов состоялось 15 октября, где главной темой для обсуждения стали несколько важных решений, которые были приняты на Синоде Константинопольского патриархата. Однако уже сейчас они начали прямо обвинять Константинополь в связи с "раскольниками".

Более того, в РПЦ заявили, что "это официальное заявление, и по результатам Синода можно расценить однозначно - как беспрецедентное антиканоничные деяния".

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", РПЦ разорвала отношения с Константинополем.