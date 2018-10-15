20:59 15.10.2018 | Общество | Новости
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РПЦ разорвала отношения с Константинополем

Синод Русской православной церкви принял решение полностью разорвать отношения с Константинопольским патриархатом.

РПЦ разорвала отношения с Константинополем

Такой шаг стал ответом на решение синода Константинопольского патриархата предоставить автокефалию православной церкви, которую в скором будущем планируется создать в Украине. Об этом в понедельник, 15 октября, на брифинге после окончания синода в Минске заявил глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион.

При этом накануне в РПЦ пообещали принять "какие-то меры" в ответ на действия Константинополя в отношении Украины. По их мнению такое решение Константинополя "разрушает основы канонического строя".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Священный Синод Константинопольского патриархата снял анафему с предстоятеля Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета.

При этом Филарет во время брифинга заявил, что создание единой православной церкви в Украине не означает, что русская церковь не будет иметь права на существование, однако не сможет называть украинской.


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