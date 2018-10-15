Назван победитель альтернативной Нобелевской премии по литературе

Об этом сообщает информагентство 1News.

Авторка родом из Гваделупы. Свою победу она посвятила семье, друзьям и всем жителям этого региона. Самое известное произведение лауреатки – исторический роман “Я, Титуба: черная ведьма из Салема” про судебный процесс над салемскими ведьмами. Всего в багаже писательницы более 20 романов.

Победительницу объявили не как лауреата Нобелевской премии по литературе в Шведской академии, а в библиотеке Стокгольма после трехэтапного голосования. Жури отметило ее мастерство в описании ужасов колониальной эпохи и постколониального хаоса.

Отметим, Нобелевскую премию по литературе в этом году не вручали из-за череды скандалов в Шведской академии. Сначала разразился скандал, в ходе которого французского фотографа Жана-Клода Арно 18 женщин обвинили в домогательствах. Между тем развивался другой скандал: стало известно, что некоторые члены Академии в течение нескольких лет нарушали правило неразглашения будущих лауреатов.Это привело к ряду громких отставок По словам Академии, Нобелевскую премию по литературе таки будут вручать, но уже в 2019 году.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", объявлены лауреаты Нобелевской премии мира.