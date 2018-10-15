Наводнение во Франции уже забрало 13 жизней

По состоянию на вечер понедельника, 15 октября, в результате стихийного бедствия на юге страны погибли уже 13 человек. Как сообщает BFMTV, девять смертей зафиксировано в одном городе.

Кроме того, пять человек пострадали, однако характер их травм не уточняется. По данным местных властей в связи с риском прорыва дамбы эвакуированы тысячи людей в коммуне Пезан

На данный момент уровень воды в реке Од на юге Франции достиг беспрецедентного с 1891 года. Часть дорог пока непригодна к использованию. Все школы, колледжи и высшие учебные заведения в понедельник не работают, около восьми тысяч домохозяйств лишены электроэнергии.

При этом синоптики прогнозируют высокий уровень подтопления в четырех южных департаментах.

Французские власти не исключают, что в ближайшее время количество погибших может возрасти.

Напомним, ранее сообщалось о семи погибших. Еще пятеро человек получили тяжелые ранения, один пропал без вести.

Как сообщал УРА-Информ, в отдельных районах департамента Од за несколько часов выпала трехмесячная норма осадков.