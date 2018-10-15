На Донбассе в понедельник погиб один украинский военный, двое получили ранения

Российские наемные войска и подчиненные им боевики начиная с семи часов утра и до шести часов вечера девять раз открывали огонь по нашим позициям. При этом вооружение, запрещенное Минскими договоренностями, не применялось.

Вместе с тем в результате боевых действий погиб один украинский военный. Еще двое получили ранения. Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-службы ООС,

противник вел прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районе населенных пунктов Крымское, Пески, Чермалык, Гнутово, Водяное и Лебединское"

В случае угрозы жизни и здоровья личного состава командиры принимали решения на открытие огня в ответ. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Напомним, на Донбассе в течение прошлых суток, 14 октября, боевики 23 раза открывали огонь по позициям ВСУ, трое военных получили ранения.