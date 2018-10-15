МОН усилил борьбу с домашним насилием

В документе рассказывается о видах и признаках домашнего насилия. Всего выделены 4 вида: психологическое, физическое, экономическое и сексуальное насилие.

Например, признаками психологического насилия являются замкнутость, тревожность, страх или наоборот демонстрация полного отсутствия страха, рискованное, вызывающее поведение, неуравновешенность, агрессивность, приступы ярости, склонность к разрушению, уничтожению, насилию.

Согласно рекомендациям, руководитель учебного заведения должен обеспечивать проведение мероприятий по предотвращению и противодействию насилию, а именно:

- проведение с участниками образовательного процесса работы по предотвращению и противодействию насилию;

- организацию информационно-просветительских мероприятий с участниками образовательного процесса по вопросам предотвращения и противодействия насилию, в том числе и в отношении детей и с участием детей;

- организацию социально-психологического сопровождения пострадавших;

- определение уполномоченного лица из числа работников учреждения образования для осуществления неотложных мер реагирования в случаях выявления фактов насилия от пострадавших лиц.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", Кабинет Министров Украины утвердил концепцию программы предотвращения и противодействия домашнему насилию по признаку пола, которая будет действовать до 2023 года.