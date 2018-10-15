Книгу жалоб и предложений отменят

Об этом сообщают в Минэкономразвития.

Сегодня в каждом магазине или заведении на видном месте должна находиться Книга жалоб (отзывов) и предложений. Каждый покупатель или клиент имеет право потребовать Книгу и оставить в ней отзыв. После этого руководство обязано в течение недели рассмотреть оставленную запись и отреагировать на нее рядом с замечанием. Кроме того, ответ должен направляться по адресу заявителя, который он оставил в Книге. Ответственность за ведение Книги полностью лежит на руководителе предприятия.

Вместо Книги жалоб альтернативный механизм не предусмотрен: в Украине и так достаточно способов, чтобы повлиять на некачественное обслуживание.

Например, каждый гражданин имеет право в письменной форме обращаться к любому заведению, учреждению или предприятию. Руководство обязано отвечать на такие обращения в течение 30 дней. Обращения также можно направить на электронную почту.

Или украинцы всегда могут обратиться с жалобой в Госпродпотребслужбу, в Государственную фискальную службу или на «горячую линию» правительства. Если проблема более серьезная, то граждане могут обращаться в суд на основании Закона «О правах потребителя». При этом никто не отменял отзывы в интернете, которые часто являются очень болезненными для бизнеса.

Напомним, как сообща "УРА-Информ", Минэкономразвития утвердило план монетизации субсидий на 2019 год.