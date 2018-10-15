01:00 15.10.2018 | Общество | Новости
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Израиль намерен отказаться от дизельных и бензиновых авто

Правительство Израиля с 2030 года планирует отказаться от бензиновых и дизельных автомобилей. Об этом сообщает местное издание ITC.

Израиль намерен отказаться от дизельных и бензиновых авто

В альтернативу этого, власти страны собираются активно финансировать строительство новых зарядных станций. Кроме того, для этого уже предусмотрено строительство около двух тыс. новых станций, которые постепенно перейдут на "зеленое топливо".

В стране также собираются снизить налоги и сборы на электромобили практически до нуля, с тем, чтобы электрические автомобили стоили намного дешевле, чем в данный момент.

Переломный момент ожидается примерно в 2025 году, когда по оценке министерства на дорогах страны появятся порядка 177 тысяч электромобилей. После этого массовый потребитель должен на реальных примерах осознать, что владеть электромобилем легче и дешевле, чем бензиновым или дизельным автомобилем.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", "Нафтогаз" планирует инвестировать в " зеленую экономику". С этой целью уже созданы потенциальные проекты, которые  сейчас обсуждаются с международными инвесторами.


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