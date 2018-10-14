В Украине впервые в истории генеральские погоны присвоили женщине

Об этом появилась информация на официальной странице Facebook вице-премьер-министра Украины Геннадия Зубко.

"Мы гордимся своими защитниками, главные качества которых составляют - мужество, самоотдача и патриотизм к своей родине!", - говорится в уведомлении.

Кроме того, внеочередные звание за отменную службу и защиту украинского государственного суверенитета были присвоены: начальнику армейской авиации Командования Сухопутных войск ВСУ Игорю Яременко, первому заместителю начальника Департамента контрразведки СБУ Олегу Коцюбе, начальнику Управления СБУ в Херсонской области Эдуарду Крицину; начальнику Азово-Черноморского регионального управления Государственной пограничной службы Украины Александру Пименову

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно президент Украины Петр Полрошенко назвал точное число женщин-военнослужащих, выполняющих боевые задания на Востоке Украины.