10:54 14.10.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Украине впервые в истории генеральские погоны присвоили женщине

Президент Украины Петр Порошенко присвоил звание генерал-майора медицинской службы начальнику Военно-медицинского управления Службы безопасности Украины Людмиле Шугалей. 

В Украине впервые в истории генеральские погоны присвоили женщине

Об этом появилась информация на официальной странице Facebook вице-премьер-министра Украины Геннадия Зубко.

"Мы гордимся своими защитниками, главные качества которых составляют - мужество, самоотдача и патриотизм к своей родине!", - говорится в уведомлении.

Кроме того, внеочередные звание за отменную службу и защиту украинского государственного суверенитета были присвоены: начальнику армейской авиации Командования Сухопутных войск ВСУ Игорю Яременко, первому заместителю начальника Департамента контрразведки СБУ Олегу Коцюбе, начальнику Управления СБУ в Херсонской области Эдуарду Крицину; начальнику Азово-Черноморского регионального управления Государственной пограничной службы Украины Александру Пименову

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно президент Украины Петр Полрошенко назвал точное число женщин-военнослужащих, выполняющих боевые задания на Востоке Украины.


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