В Конотопе украинских бойцов поздравили роликом с символикой "ДНР"

В местном дворце культуры организовали концерт по случаю Дня защитника. Во время одного из танцевальных номеров на фоне показали клип на песню российской певицы Полины Гагариной "Кукушка". Отметим, что соответствующее видео было снято в Донецке, а на кадрах - символика боевиков "ДНР".

В данное время, СБУ и прокуратура выясняют все обстоятельства не было ли это провокацией со стороны организаторов.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинские военные обязательно ответят российскому врагу за агрессию в Азовском море. Кроме того, гарант подметил, что военно-морские силы Украины демонстрируют высокий уровень боеготовности, на Приазовье проводятся учения и тренировки бойцов ВСУ по отражению атак условного противника.