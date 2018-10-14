22:48 14.10.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Конотопе украинских бойцов поздравили роликом с символикой "ДНР"

В Сумской области в городе Конотоп в праздник ко Дню защитника Украины, мужчин "оригинально" поздравили видеорядом с символикой так называемой "ДНР". Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

В Конотопе украинских бойцов поздравили роликом с символикой

В местном дворце культуры организовали концерт по случаю Дня защитника. Во время одного из танцевальных номеров на фоне показали клип на песню российской певицы Полины Гагариной "Кукушка". Отметим, что соответствующее видео было снято в Донецке, а на кадрах - символика боевиков "ДНР".

В данное время, СБУ и прокуратура выясняют все обстоятельства не было ли это провокацией со стороны организаторов.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинские военные обязательно ответят российскому врагу за агрессию в Азовском море. Кроме того, гарант подметил, что военно-морские силы Украины демонстрируют высокий уровень боеготовности, на Приазовье проводятся учения и тренировки бойцов ВСУ по отражению атак условного противника.


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