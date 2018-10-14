12:19 14.10.2018 | Политика | Новости
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В Германии продолжает расти уровень расизма, ксенофобии и нетолерантности

В Берлине в субботу, 13 октября, прошла массовая акция протеста против расизма. Об этом передает DW.

В Германии продолжает расти уровень расизма, ксенофобии и нетолерантности

Согласно опубликованной информации, в демонстрациях приняли участие 242 тысячи человек. К протестному маршу присоединились 450 организаций, различных инициатив, объединений и частных лиц.

Люди несли с собой плакаты с лозунгами: : "Скажите громко, скажите четко: "Мы неделимы" и несли плакаты с надписями: "Нет места нацистам", "Спасение терпящих бедствие на море - не преступление".

Правопорядок поддерживали около 900 правоохранителей, о задержаниях не сообщается, никаких серьезных нарушений зафиксировано не было. Как и в прошлый раз, активисты просили правительство содействовать процессе прекращение "морского туризма" африканских граждан в Средиземном море. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", две недели назад в Гамбурге люди вышли на митинги против распространения в стране расисткой идеологии.


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