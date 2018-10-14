Степан Полторак больше не является военнослужащим ВСУ

Полторак пожелал президенту мудрости и терпения, и поблагодарил Порошенко, как Верховного главнокомандующего, за возможность "верой и правдой" служить украинскому народу, обороняя государственный суверенитет.

"Сегодня в моей жизни чрезвычайное происшествие - я завершаю свою службу в ВС Украины, но я точно не заканчиваю служение украинскому народу", - написал Полторак.

"Я помню каждый день: день когда я принял для себя решение, что лучшей судьбы чем защита своей страны для меня быть не может, включая и сегодняшний день", - подытожил министр обороны.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно министр обороны Степан Полторак заявил, что во время детонации склады боеприпасов на шестом арсенале Минобороны Украины в Ичнянском районе Черниговской области были заполнены на 50 процентов.