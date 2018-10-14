10:16 14.10.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Сегодня в Украине отмечают великий праздник - День защитника Украины

Сегодня большой день в истории Украины: 14 октября - значимая дата, ежегодно переполняет гордостью и волнениями сердца миллионов граждан нашей Украины. 

Сегодня в Украине отмечают великий праздник - День защитника Украины

Свои поздравления украинскому народу адресовал президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook.

Кроме того, 14 октября также считается днем других памятных в отечественной истории дат:

- День святой Покровы Пречистой Богородицы;

- семьдесят шестая годовщина создания Украинской повстанческой армии (УПА) - 1942;

- День Украинского казачества;

- День защитника Украины (от 14 октября 2014).

Как сообщалось в "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко выйдет на ритуальное шествие в честь предоставления Украине Томоса.


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