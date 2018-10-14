Саперы очистили от снарядов 15 сел вокруг Ични

На 6 арсенале в Ичне Черниговской области военнослужащие за минувшие сутки, 14 октября, очистили от снарядов 15 населенных пунктов.
Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.
По данным спасателей, саперы убрали беоприпасы со следующих сел: Монастырище, Ольшаны, Коломийцево, Половы, Колесниково, Лесные Сорочинцы, Стрельниково, Левково, Городня, Тарасовка, Гмырянка, Коршаково, Лучковко и Красное.
Кроме того, специалисты обследовали 5738 домохозяйств, а с начала операции - 10609. За сутки изъято 339 взрывоопасных предметов (всего - 1473), отработано 49 сообщений от местных жителей об обнаружении боеприпасов (всего - 230).
Добавим, что параллельно спасатели продолжают операцию по ликвидации возгорания на артскладах. Спасатели ликвидировали один пожар лесной подстилки вблизи села Августовка на площади 0,8 га. В ликвидации катастрофы задействовано 586 человек и 137 единиц техники, в том числе два самолета АН-32П и вертолет Ми-8.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", по состоянию на утро, 12 октября, ситуация в районе Ични стабилизировалась, интенсивность взрывов стала меньше. В пунктах эвакуации остались 122 человека, все жители возвращаются в свои дома.