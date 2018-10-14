Саперы очистили от снарядов 15 сел вокруг Ични

Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

По данным спасателей, саперы убрали беоприпасы со следующих сел: Монастырище, Ольшаны, Коломийцево, Половы, Колесниково, Лесные Сорочинцы, Стрельниково, Левково, Городня, Тарасовка, Гмырянка, Коршаково, Лучковко и Красное.

Кроме того, специалисты обследовали 5738 домохозяйств, а с начала операции - 10609. За сутки изъято 339 взрывоопасных предметов (всего - 1473), отработано 49 сообщений от местных жителей об обнаружении боеприпасов (всего - 230).

Добавим, что параллельно спасатели продолжают операцию по ликвидации возгорания на артскладах. Спасатели ликвидировали один пожар лесной подстилки вблизи села Августовка на площади 0,8 га. В ликвидации катастрофы задействовано 586 человек и 137 единиц техники, в том числе два самолета АН-32П и вертолет Ми-8.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", по состоянию на утро, 12 октября, ситуация в районе Ични стабилизировалась, интенсивность взрывов стала меньше. В пунктах эвакуации остались 122 человека, все жители возвращаются в свои дома.