Погода на 14 октября: на праздники по всей стране прогнозируют тепло

Сегодня, 14 октября по всей территории страны будет солнечно и тепло. Об этом передает Украинский гидрометцентр.
На западе страны: в Тернопольской, Хмельницкой, Львовской областях температура воздуха не поднимется выше 11-12 градусов утром, 6-7 ночью.
В центральной части Украины Винницкой, Черкасской, Полтавской и Кировоградской областях столбики термометров сохранят температуру 13-15 градусов тепла.
В восточных, Днепропетровской и Запорожской областях на поверхности почвы местами заморозки, ночная температура опустится до 3-4 градусов тепла, днем до плюс 14-15.
В северных областях без осадков температурный показатель будет колебаться в промежутке между 14-15 градусами с плюсом.
На востоке температурный показатель будет колебаться в промежутке между 14-16 тепла, без осадков.
Ночью небо в Киеве было ясным, и останется таким почти весь день, а вечером его могут затянуть облака и также без осадков.
Как сообщалось в "УРА-Информ", на выходных в Украине будет "бабье лето".