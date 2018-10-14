Погода на 14 октября: на праздники по всей стране прогнозируют тепло

На западе страны: в Тернопольской, Хмельницкой, Львовской областях температура воздуха не поднимется выше 11-12 градусов утром, 6-7 ночью.

В центральной части Украины Винницкой, Черкасской, Полтавской и Кировоградской областях столбики термометров сохранят температуру 13-15 градусов тепла.

В восточных, Днепропетровской и Запорожской областях на поверхности почвы местами заморозки, ночная температура опустится до 3-4 градусов тепла, днем до плюс 14-15.

В северных областях без осадков температурный показатель будет колебаться в промежутке между 14-15 градусами с плюсом.

На востоке температурный показатель будет колебаться в промежутке между 14-16 тепла, без осадков.

Ночью небо в Киеве было ясным, и останется таким почти весь день, а вечером его могут затянуть облака и также без осадков.

Как сообщалось в "УРА-Информ", на выходных в Украине будет "бабье лето".