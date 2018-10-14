11:43 14.10.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Погода на 14 октября: на праздники по всей стране прогнозируют тепло

Сегодня, 14 октября по всей территории страны будет солнечно и тепло. Об этом передает Украинский гидрометцентр.    

Погода на 14 октября: на праздники по всей стране прогнозируют тепло

На западе страны: в Тернопольской, Хмельницкой, Львовской областях температура воздуха не поднимется выше 11-12 градусов утром, 6-7 ночью.

В центральной части Украины Винницкой, Черкасской, Полтавской и Кировоградской областях столбики термометров сохранят температуру 13-15 градусов тепла.  

В восточных, Днепропетровской и Запорожской областях на поверхности почвы местами заморозки, ночная температура опустится до 3-4 градусов тепла, днем до плюс 14-15.

В северных областях без осадков температурный показатель будет колебаться в промежутке между 14-15 градусами с плюсом.  

На востоке температурный показатель будет колебаться в промежутке между 14-16 тепла, без осадков.

Ночью небо в Киеве было ясным, и останется таким почти весь день, а вечером его могут затянуть облака и также без осадков.

Как сообщалось в "УРА-Информ", на выходных в Украине будет "бабье лето".


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