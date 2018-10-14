18:35 14.10.2018 | Общество | Новости
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Папа Римский Павел VI канонизирован

В воскресенье, 14 октября, Ватикан канонизировал папу Римского Павла VI, который занимал свой пост с 1963 по 1978 годы. В частности, кроме него были также канонизированы еще шесть человек.

Папа Римский Павел VI канонизирован

Об этом сообщает Радио Ватикана,

"Среди канонизированных - архиепископ Сан-Сальвадора Оскар Арнульфо Ромеро Гальдамес, итальянские священники Франческо Спинелли и Винченцо Романо, немецкая монахиня Мария Катарина Каспер и испанская сестра Назария Игнасия Святой Терезы Иисуса, а также набожный мирянин Нунцио Сулприцио, скончавшийся от неизлечимой болезни в возрасте 19 лет", - говорится в сообщении.

Как отмечается, папа Римский приветствовал прибывших по случаю канонизации в Ватикан политиков, в том числе президентов Италии, Сальвадора, Панамы и Чили.

Перед Собором святого Петра, который украсили портретами семи новых католических святых, выставили реликвии, связанные с ними. В том числе показана окровавленная майка папы Монтини, которая была на нем в ноябре 1970 года во время покушения в аэропорту Манилы.

Также папа Франциск на богослужении пользовался предметами литургического облачения, которые принадлежали Павлу VI и архиепископу Ромеро.

Кардинал Монтини был избран на Апостольский престол 21 июня 1963 года. Он был последним понтификом, коронованным тиарой, и стал реформатором, который провел реорганизацию Римской курии. В 1964 году на встрече с патриархом Константинопольским Афинагором отменил взаимные анафемы, существовавшие с 1054 года.

Понтифик умер 6 августа 1978 года. Иоанн Павел II в 1993 году начал процесс по подготовке его беатификации, а в октябре 2014 года был причислен к лику блаженных Римско-католической церкви.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", недавно  Папа Римский Франциск во время своего визита к верующим города Палермо призвал членом мафиозной группировки "Коза Ностра" прекратить заниматься преступной деятельностью и покаяться. 


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