Несколько населенных пунктов Черниговщины остаются без газа

Отмечается, что без газа остаются 3 тыс. 737 абонентов в самой Ичне, а также в селах Гмырянка, Иржавец, Гужовка, Рожновка, Крупичполе, Буромка, Максимовка.

В ведомстве отметили, что проводятся работы по подключению этих населенных пунктов, для чего привлечены 73 человека и 13 единиц техники.

С начала привлечения проверен и очищен от взрывоопасных предметов 21 населенный пункт (г.Ичня, села Заудайка, Малая Девица, Обычев, Буромка, Безбородьков, Шиловичи, Монастырище, Вильшана, Коломийцево, Полова, Колесники, Лесные Сорочинцы, Стрельники, Левки, Городня, Тарасовка. Гмырянка, Коршаки, Лучковка, Червоное).

Кроме того, рабочие группы проводят комиссионные обследования жилых домов, сооружений, объектов социальной сферы и жизнеобеспечения. Обследовано уже 3 тыс 529 объектов из 9 тыс 713 (36,3%). Местные власти создали резерв строительных материалов для проведения восстановительных работ.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", из-за минувших взрывов, которые произошли на шестом арсенале под Ичней Черниговской области, было эвакуировано тысячи человек. Сейчас все жители города возвращаются в свои дома.