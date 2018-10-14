01:00 14.10.2018 | Общество | Новости
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Египетские мусульмане отпраздновали годовщину "рисового плова"

В Египте прошел традиционный праздник, приуроченный к годовщине возникновения мясного кошари. Об этом передает Reuters.

Египетские мусульмане отпраздновали годовщину

Кошари - это египетское национальное блюдо, которое готовится из риса, макарон и чечевицы, смешиваемых вместе, а затем приправляемых томатно-уксусным соусом. Это блюдо очень популярно также и среди иностранных туристов, ведь оно сожержит в себе традиционные для европейского региона продукты питания, кроме, разве что сильных специй.

В настоящее время оно очень широко распространено среди всего населения Египта и сопредельных государств. В основном считается блюдом простолюдинов, рабочих и крестьянства. При этом существуют рестораны, специализирующиеся на готовке исключительно этого блюда — аналог советских пельменных и чебуречных.

Как сообщалось в "УРА-Информ", 13 октября по всей планете отмечается Международный день отказа от бюстгальтера.


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